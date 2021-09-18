التصالح يُنهي أزمة تصوير الفتيات داخل حمام مطعم شهير بمصر الجديدة

هاتف محمول معلق في سقف حمام حريمي داخل مطعم شهير في مصر الجديدة ومفتوح على وضع تشغيل تصوير الفيديو وتصوير الفتيات في أوضاع مخلة، المصادفة وحدها قادت فتاة للانتباه لوجود جسم صلب في السقف الخشبي وعندما نجحت في الحصول على الهاتف بمعاونة مدير صالة المطعم، تبين أنه في وضع التشغيل ومُحمل عليه فيديوهات كثيرة، الأمر الذي قاد الفتاة لإبلاغ الشرطة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وأُلقي القبض على مالك الموبايل، وتبين أنه عامل.

القبض على العامل

ألقت أجهزة الأمن القبض على عامل بتهمة تصوير الفتيات داخل حمام في مطعم شهير في مصر الجديدة، وتم التحفظ على الهاتف وعُثر فيه على فيديوهات لعدد من الفتيات داخل الحمام، وطلبت الفتاة الشاكية حذف تلك الفيديوهات وانتهى الأمر بالتصالح في مذكرة داخل قسم الشرطة وانصرف الطرفان ولم يتم تحرير أي محاضر بتلك الواقعة أو وقائع أخرى من قبَل فتيات أخريات، بحسب مصدر أمني.

تسوية الخلاف

وأشار المصدر إلى أن العامل مالك الهاتف تشاجر مع الفتاة وادعى في بداية الأمر أن روايتها كاذبة، وعندما أبلغت مدير المطعم تم العثور على الهاتف وبعد تسوية الأزمة مع الفتاة، أخبرها أنه عامل جديد يعمل منذ 5 أيام فقط، مشيرًا إلى أنه تم فصله من المطعم بعد هذا التصرف غير اللائق.

ولفت المصدر إلى أن الفتاة الشاكية التي أبلغت شرطة النجدة، وافقت بمحض إرادتها على التنازل عن المحضر.

تصوير الفتيات في أوضاع مخلة

كانت إحدى الفتيات نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «بوست»، تحذر فيه الفتيات والسيدات من الدخول لحمامات المطعم، مدعية أنها وصديقة لها، كانتا في مطعم بمنطقة مصر الجديدة، وصديقتها دخلت الحمام وفجأة خرجت مسرعة، وأكدت أنها شاهدت شيئًا صلبًا على الحائط، تبين أنه هاتف محمول خاص بأحد العاملين بالمطعم، متهمة إياه بالتجسس على السيدات وتصويرهن في أوضاع مخلة.