«روتاري» يعقد مؤتمر العضوية السنوي.. ويكرم الدكتور أحمد محمود

نظم نادي الروتاري، صباح اليوم، مؤتمر العضوية السنوي داخل أحد الفنادق الكبرى بوسط البلد، وافتتحه ياسر نشأت، محافظ المنطقة الروتارية، الذي تحدّث في كلمته عن فكرة تكوين نادي الروتاري، إذ بدأ بتجمع عدد من الأصدقاء ثم توسع إلى خدمة المجتمع بأكمله.

وتابع «نشأت» في كلمته أن هدف الروتاري هو السلام وتقليل الفواصل بين الطبقات وتوفير حياة كريمة، وذلك من خلال المشاركة مع المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الروتاري يعمل على تدريب أعضائه على خدمة المجتمع مثل التركيز على التعليم ومحو الأمية.

«نشأت»: أندية روتاري تطور أنشطتها باستمرار وتفكر خارج الصندوق

وأكد «نشأت» ضرورة التطوير والخروج بأفكار خارج الصندوق سواء للتطوير داخل مصر أو في العالم، وأيضًا التطوير على مستوى الحياة الشخصية، ووجَّه الشكر للمحافظين السابقين لنادي الروتاري، الذين سعوا لتقديم الأفضل وتهيئة الأوضاع بشكل أفضل للمحافظين التالين، وقال: «بشكر كل المحافظين السابقين لولاكم ماكناش وصلنا للي وصلنا له دلوقتي.. وأنا هفضل أجهز الأرض للمحافظ الجاي».

ومن ناحيتها تحدثت نيفين عبدالخالق، رئيس لجنة العضوية بالمنطقة الروتارية، عن الخريطة التوضيحية لنادي الروتاري وأعضائه، موضحة أن عدد أعضاء نادي الروتاري وصل إلى 1.2 مليون عضو، وهدفهم جميعًا حل المشاكل وتقديم الأفضل.

وأوضحت «عبدالخالق» أن نادي الروتاري يتواجد في 53 دولة، وأن عدد الأعضاء في مصر وصل إلى 3006، كما سلطت الضوء على المشاكل الموجودة، ومنها أن بعض الأندية الروتارية تحتوي على عدد قليل من الأعضاء، وتسعى لضم أعضاء جدد.

وأكد أنه يتم التركيز حاليًا على خدمة 7 مناطق والتركيز على عمل المشاريع الخدمية بها، وأيضًا خدمة المناطق المجاورة لمصر، فعلى سبيل المثال تم إرسال مساعدات للسودان ولبنان العام الماضي، وحاليًا يتم تجهيز «كونتنر» ألبان مجففة للبنان.

تكريم الدكتور أحمد محمود في مؤتمر روتاري السنوي

وخلال مؤتمر العضوية السنوي، كرّم نادي الروتاري، الدكتور أحمد محمود، المستشار الفني لجريدة الوطن، لجهوده التطوعية هذا العام، وقدمت الكاتبة الصحفية فاطمة أبو حطب، رئيس لجنة المجلة بنادي الروتاري، الشكر للدكتور أحمد محمود، موضحة أنه تبرع بجهده ووقته من أجل الروتاري.