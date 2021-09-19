عالم مهووس بالهندسة الوراثية.. تفاصيل دور رامي مالك في «No Time To Die»

كشف فريق عمل فيلم «No Time To Die»، عن التفاصيل الأولى من الفيلم المنتظر عرضه في دور العرض السينمائي حول العالم، يوم 8 أكتوبر المقبل، وذلك بعد سلسلة طويلة من التأجيلات التي قاربت عامين بسبب جائحة كورونا.

ويشارك في بطولة فيلم «No Time To Die» أمام النجم دانيال كريج، الممثل من أصول مصرية رامي مالك، والذي يؤدي ضمن أحداث الفيلم، شخصية الشرير الذي يواجه العميل «جيمس بوند»، والذي يقوم بدوره كريج، وبالرغم من التكتم المفروض على حبكة الفيلم، إلا أنه تم الكشف عن تفاصيل أولية متعلقة بالشخصيات وفقا لما نشره موقع «سكرين رانت».

وتقوم «مالك»، بدور عالم مجنون بالهندسة الوراثية، مشوه الوجه، ويستطيع استنساخ الكائنات الحية، يدعى «لوسيفر سافين»، يسعى إلى تدمير العميل «007»، وينجح في جعله جزءا من خطته لتحقيق أهدافه الشريرة عندما يقوم باستنساخ «جيمس بوند» نفسه.

صعوبات واجهت فريق فيلم «No Time To Die» في التعاقد مع رامي مالك

وكشفت ديبي ماكويليامز، المسئولة عن اختيار الممثلين في فيلم «No Time To Die»، أنها واجهت صعوبة في الحصول على موافقة رامي مالك للمشاركة في الفيلم، وهو ما دفعها إلى حضور عرض فيلم «Bohemian Rhapsody» الذي كان متواجدا فيه برفقة أسرته، قائلة: «مرة أخرى كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب، ذهبت إلى عرض الفيلم الذي كان موجودًا فيه، ولم يكن لديه أي فكرة عن محاولتنا للتواصل معه».

وأوضحت ماكويليامز، أن المشكلة لم تكن معه ولكنها كانت مع الوكالة التي تقوم بتمثيله، قائلة: «لقد قضيت وقتًا غريبًا جدًا في محاولة إدخال رامي مالك إلى تجارب الأداء، ومع كل الاحترام لممثليه إلا أنهم لم يستجيبوا عندما أخبرتهم أننا قد نرغب في مقابلة مالك حول الدور، كل شخص في فيلم بوند يجب أن يأتي وأن يقابله الجميع أولاً».

وأشارت الـ «كاست دايركتور» للفيلم، إلى أن الأمور مع رامي مالك سارت بعد ذلك بسلاسة حيث حضر إلى المقابلة في اليوم التالي، وتم بعدها التعاقد على الفيلم.

تعرض فيلم «No Time To Die» لسلسلة من التأجيلات، أولها بسبب تغيير إصابة بطله دانيال كريج، والثانية بسبب تغيير المخرج، حتى تم الاستقرار على كاري جوجي فوكوناج لإخراجه، بينما جاءت أزمة كورونا لتكون وراء تأجيل آخر.