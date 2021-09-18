«أعدموا 9 بينهم قاصر» البرلمان العربي يدين الانتهاكات الحوثية في اليمن

أدان البرلمان العربي استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة، وذلك بعد أن أعدمت الميليشيات 9 أشخاص من بينهم قاصر في العاصمة صنعاء، في جريمة إرهابية جديدة.

تحذيرات للمجتمع الدولي من استمرار الأعمال الإرهابية

وأكد البرلمان العربي على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيات الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذرا من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيات الإنقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.

دعوة للمجتمع الدولي لإدانة العمل الجبان

وفي الوقت نفسه، دعا البرلمان العربي كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، والتي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لميليشيات الحوثي الانقلابية.