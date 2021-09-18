سموحة يعلن التعاقد مع محمد عبد العاطي

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن إنضمام صفقة تاريخية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، حيث أعلن رئيس النادي السكندري عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي انضمام اللاعب محمد عبد العاطي، لاعب وسط فريق وادي دجلة.

وقال فرج عامر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت" إن الصفقة هي التعاقد مع محمد عبد العاطي، لاعب دجلة الذي وصفه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بأنه البديل الأنسي للتونسي فرجاني ساسي، لعب وسط الزمالك السابق، وكانت هناك مفاوضات جادة معه للانضمام إلى القلعة البيضاء.

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