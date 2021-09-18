عمرو القاضي: «بلاستيك بنك» تتواجد حاليا في 4 محافظات لمحاربة التلوث

أطلقت مؤسسة بلاستيك بنك بالتعاون مع شركة بانلاستيك مصر وشركة GIG للتأمين في مبادرة بيئية لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس العالمية، وذلك بتنظيف أكثر من عشرة شواطئ في محافظة الإسكندرية خلال ساعتين فقط.

200 متطاوع يشاركون في المبادرة لجمع 4000 كيلوجرام من المخلفات

وتنطلق تلك المبادرة الكبيرة برعاية وزارة البيئة وبمشاركة ما يزيد عن 200 متطوع لجمع حوالي 3000 إلى 4000 كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية تنقلها المؤسسة إلى شركات إعادة التدوير.

وتأتي هذه المبادرة بالتوافق مع استراتيجية بلاستيك بنك لمنع التلوث البلاستيكي في نهر النيل وبحار مصر، فضلًا عن توعية المجتمع بأهمية التخلص السليم من البلاستيك، لتخدم بذلك 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ويأتي ذلك الحدث البارز استكمالًا لمساعي بلاستيك بنك من أجل التوسع في المحافظات المصرية خارج القاهرة، حيث نظمت المؤسسة خلال شهر سبتمبر الحالي فعالية لتنظيف أحد شواطئ كفر الشيخ بدعم من وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفر الشيخ وبالتعاون مع شركة لافارچ مصر.

خلال الفعالية تمكن أكثر من 50 متطوعًا من شباب المحافظة من تنظيف شاطئ مساحته 1 كم² في بلطيم وجمع ما يوازي 20 ألف زجاجة بلاستيكية يتم إعادة تدويرها عن طريق منظومة مؤسسة بلاستيك بنك.

وفي ختام الفعالية قدمت المؤسسة ندوة توعوية للمشاركين ليكونوا نواة لخلق حراك مجتمعي شامل.

صرح عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك، قائلاً: «نفتخر اليوم بتحقيق هذا الإنجاز المشهود، ويسرنا توحيد قوانا مع مختلف الكيانات المعنية بمعالجة قضية التلوث البلاستيكي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الشباب في مبادراتنا، وذلك لخدمة استراتيجيتنا للتوسع في العديد من المدن المصرية ورفع الوعي بشأن الآثار السلبية الناجمة عن التلوث البلاستيكي، والتقدم الذي يمكننا تحقيقه من خلال تشكيل منظومة لجمع المخلفات وعمليات إعادة التدوير».

وأوضح قائلا: «بلاستيك بنك تتواجد حالياً في 4 محافظات مصرية وهي القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية وجنوب سيناء، فيما تستهدف المؤسسة الوصول إلى إجمالي 7 محافظات بنهاية العام الحالي».

وأضاف: «تقدم بلاستيك بنك حلًا فعالًا للتحدي البيئي الناتج عن المخلفات البلاستيكية مع معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في الفقر والبطالة، لنساعد بذلك العالم على إنهاء تلوث المسطحات المائية بالبلاستيك بينما نحسن حياة المجتمعات القائمة على جمع المخلفات، حيث نجحت المؤسسة مؤخرًا في ادخال جامعي القمامة تحت مظلة التأمين الصحي كجزء أساسي من الحوافز التي يحصلون عليها مقابل كميات البلاستيك المستعمل التي يجمعونها».

جدير بالذكر أن بلاستيك بنك بدأت العمل في مصر عبر افتتاح 3 مراكز لجمع البلاستيك في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، والتي تسهم في توفير مجالات جديدة للعمل تضمن لجامعي المخلفات دخل ثابت لإعالة أسرهم، هذا وتسعى بلاستيك بنك لتطوير منظومة تجميع بلاستيك تصل إلى 5000 طن سنوياً بأيدٍ عاملة مصرية، ما يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل خلال عامين في قطاعات جمع المخلفات والنقل والمعالجة والتجارة وتصنيع معدات إعادة التدوير.