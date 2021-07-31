بنك القاهرة يطلق مشروع «فؤاد بلا بلاستيك» صديقاً للبيئة

أطلق بنك القاهرة، بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالإسكندرية وBanlastic مصر، مشروع «فؤاد بلا بلاستيك»، الذى يقوم على «تحدى المتاجر» للاستغناء عن المواد البلاستيكية واستخدام بدائل البلاستيك لمدة شهر كامل، وذلك ضمن مبادرة البنك الصديقة للبيئة bGreen.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن محور الاهتمام بالبيئة يعد مكوناً أساسياً لاستراتيجية البنك فى مجال العمل المجتمعى، ما دفع البنك لإطلاق مبادرة bGreen التى تستهدف دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية ونشر الوعى البيئى بين مختلف الشرائح.

وأوضح أنه تم إطلاق العديد من المشروعات البيئية ضمن المبادرة ومنها مشروعات تنظيف الشواطئ، ومشروعات إعادة تدوير المخلَّفات، ونشر الوعى البيئى بين طلاب المدارس، ومشروع «الأسطح الخضراء»، ودعم المشروعات الصديقة للبيئة، وغيرها.

وقالت هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، «إن التحدى الأكبر الذى يواجهنا جميعاً هو تغيير ثقافة الاعتماد على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لما تمثله من ضرر بالغ على المنظومة البيئية، واستبدالها بالمنتجات الصديقة للبيئة، ومن هنا أطلقنا تحدى الاستغناء عن البلاستيك بالمحلات التجارية بشارع فؤاد بالإسكندرية، من خلال مشروع فؤاد بلا بلاستيك، على مدار شهر كامل، بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالإسكندرية وBanlastic مصر».

ومن المقرر التوسع فى المبادرة وتنفيذها على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام ضمن جهود عديدة يبذلها البنك فى مجال الحفاظ على البيئة، وفقاً لبيان البنك.