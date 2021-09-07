حياة كريمة.. «الأتوبيس الطائر» لتوعية الطلاب بمشروعات المبادرة في قنا

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شارة بدء فعاليات حملة «الأتوبيس الطائر»، الذى تنظمه مديرية التربية والتعليم بقنا تحت شعار «محطات في حياة كريمة»، من أمام ديوان عام محافظة قنا، اليوم، وتستهدف توعية الطلاب بالمشروعات التي تنفذ على أرض الواقع بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية جميع القطاعات الخدمية في قرى الريف المصري، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأعضاء اتحادات طلاب المدارس والمعلمين بقنا .

حياة كريمة بقنا..الأتوبيس الطائر يجوب مشروعات 5 مراكز

وأوضح محافظ قنا، في بيان صحفي، أن الأتوبيس الطائر سيجوب المراكز الخمسة المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا خلال الفترة من 7 إلى 22 سبتمبر الجاري، وتضم 960 مشروعا خدميا، على أن يبدأ الأتوبيس رحلته من مركز دشنا ومنها إلى فرشوط ثم قوص وأبوتشت والوقف من خلال زيارات ميدانية لمشروعات المبادرة التي تمت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية هذه المبادرة الرئاسية الشاملة، و التي سوف ينعكس مردودها الإيجابي على مختلف القطاعات الخدمية .

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية .

الأتوبيس الطائر لحياة كريمة يستهدف 19 قرية رئيسية

وأشار الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن فعاليات الأتوبيس الطائر تأتي ضمن الأنشطة الصيفية لتوجيه التربية الاجتماعية لمديرية التربية والتعليم بقنا، بمشاركة اتحاد طلاب مدارس ومعلمي قنا حتى نهاية سبتمبر الحالي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل 19 قرية رئيسية سوف تساهم في زيادة المدارس والفصول بها وخفض كثافة الطلاب بالفصول في جميع المراحل التعليمية المختلفة لتقديم خدمات تعليمية أفضل .