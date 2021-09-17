بدء العد التنازلي لطرح العملة البلاستيك

يفصلنا أقل من شهرين، على طرح العملات البلاستيكية في مصر، حيث من المقرر طرح العملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات في مطلع نوفمبر المقبل، والتي سيتم إصدارها من مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة.

مميزات العملات البلاستيكية

تتميز العملات البلاستيكية، بأنها تقاوم أي عوامل مناخية مثل الأتربة والمياه وأشعة الشمس، ومن الصعب تزوير هذه العملات لأنها مؤمَّنة بشكل لا يستطيع أي شخص النجاح في عملية التزوير، فهي مصنوعة من مادة البوليمر ذات الملمس الناعم، وغير ضارة بالبيئة، بالإضافة إلى أن عمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية.

وتحتوي العملات البلاستيكية على أنواع من البلاستيك، على عكس العملات التقليدية الموجودة حاليًا من الورق ويدخل فيها القطن، وهو سريع الاتساخ، من بين المميزات أيضاً، أنها منخفضة التكلفة، نظرًا لعمرها الافتراضي الأطول، مقارنة بالعملات الورقية التي تتلف بشكل أسرع نتيجة تداولها.

ما هي مادة البوليمر؟

البوليمر هي مادة تتميز بأنها صديقة للبيئة، ولا تترك آثارا ضارة فيسهل إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى، كما أنها لا تترك أي آثار سلبية على صحة الإنسان.

الفئات المنتظر طرحها

من المقرر أن يكون الطرح الأول من العملات البلاستيكية من فئات 10 جنيهات و20 جنيهًا، وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم أولًا طرح العشرة جنيهات، ثم بعد فترة طرح العملات من فئة عشرين وخمسين جنيها، ثم بعد ذلك سيكون جاري العمل على باقي فئات العملات الأخرى، بالتوازي مع بدء إصدار العملة البلاستيكية الجديدة.

شكل العملات البلاستيكية

سيشمل التغيير على العملات الألوان والصورة المطبوعة على العملة، ولن يقتصر فقط على المادة التي تصنع منها، حيث تحتوي العملات على صور وألوان مختلفة عن غيرها التي موجودة على العملات الورقية المتداولة حالياً.