«الإسكان» عن جائزة الأمم المتحدة: تفوقنا على 170 دولة وسنتسلمها بالكاميرون

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فازت فيها مصر على 170 دولة متقدمة لحل مشكلة العمران القائم على أراضيها، حيث تسعى مصر لتوفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون في مقدرة المواطن المصري الحصول على مثل تلك المساكن من أجل تقليل فرص ظهور العشوائيات مستقبلا، ما يخدم رؤية الدولة وصولا لعام 2030.

إبراهيم: رؤية الوزارة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الجائزة تفسر عنوان الدولة ورؤيتها الاستراتيجية التي تحولت لواقع ملموس يستفيد منه المواطن، ويحفظ حقوق الأجيال المستقبيلة، وهو مفهوم التنمية المستدامة.

إبراهيم: حققنا 90% من بناء 250 وحده سكنية منذ عام 2014

وأوضح أن مصر تقدمت بملفها الذي يشتمل على عدد من المحاور كالرؤية الاستراتيجية، التي تحولت لواقع ملموس بقطاع العشوائيات، «كنا عايزين نوفر 250 ألف وحده سكنية، وحققنا 90% منذ 2014 وحتى 2021».

ولفت إلى أن الجائزة، سيتم تسليمها في عاصمة دولة الكاميرون يوم 4 أكتوبر المقبل، وسيذهب لاستلامها أحد ممثلي الوزارة، وهي جائزة لها حافز معنوي كبير لكل العاملين في هذا المجال.

وأشار إلى أن المجتمعات العمرانية، كان لها دورا كبيرا وهام في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنةن وتحسين جودة الحياة للمواطنين فيها، كما عملت الهيئة على تطوير المناطق ذات القيمة، كمنطقة عين الصيرة وكورنيش النيل والقاهرة الخديوية وحديقة الأسبكية وعددا من المشروعات الأخرى التي هدفت للارتقاء بالمناطق ذات القيمة بعدما فقدت قيمتها مع مرور عشرات السنوات.