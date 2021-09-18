«الوضع المظلم» يصل لـ«جوجل».. هذه مزاياه

قال موقع the sun البريطاني إنه أخيرًا، حصل محرك بحث جوجل GOOGLE على الوضع المظلم الذي سيضع حدًا لتصميم موقع الويب الأبيض المظلم.

الوضع المظلم

وأضاف الموقع أنه قد يكون فتح محرك البحث في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل تجربة مروعة، وتعهدت جوجل Google الآن باتباع زمام المبادرة في عدد لا يحصى من التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى لتقديم الوضع المظلم.

في السابق، كان على المستخدمين الذين أرادوا Google مظلمة تثبيت برنامج تابع لجهة خارجية.

وضع Dark Mode الرسمي

وقالت شركة جوجل Google الآن إن وضع Dark Mode الرسمي بدأ في الظهور منذ الأسبوع الماضي، وسيتم طرحه على جميع الأجهزة قريبًا جدًا.

أوضح أحد مديري منتجات Google، أنه سيتم طرح الوضع المظلم بالكامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أصبح المظهر الداكن متاحًا الآن لصفحات بحث Google على سطح المكتب.

صفحة Google

وتتضمن صفحات البحث صفحة Google الرئيسية وصفحة نتائج البحث وإعدادات البحث ، من بين أشياء أخرى.

كيف تحصل على الوضع المظلم في جوجل؟

1- انتقل إلى صفحة بحث Google ثم أدخل الإعدادات.

قد يكون هذا رابطًا نصيًا في أسفل الصفحة ، أو عجلة مسننة في أعلى اليمين.

2- بعد ذلك ، اختر إعدادات البحث ، ثم انقر فوق المظهر.

3- اختر الجهاز الافتراضي أو داكن كخيار لك.

4- سيتطابق الجهاز الافتراضي تلقائيًا مع نظام الألوان لجهازك الحالي، وستتمسك Dark بشكل دائم بالخلفية المظلمة.

إذا لم تظهر هذه الإعدادات لك ، فلا داعي للذعر، فمن المحتمل أن الميزة الجديدة لم يتم طرحها لك حتى الآن.

قد تكون هذه الإعدادات قد تم تنشيطها بالفعل من أجلك ، لذلك قد يكون التغيير تلقائيًا بمجرد طرحه على جهازك.