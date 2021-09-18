المهندسين: برنامج تأهيلي مجاني لخريجي «البترول»

أعلنت نقابة المهندسين وشعبة هندسة البترول والتعدين، تنظيم برنامج تأهيلي مجاني لخريجي هندسة البترول، خلال الفترة من 2 أكتوبر المقبل حتى 21 من نفس الشهر.

شهادات معتمدة للمهندسين

وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين، فإن البرنامج سيتم تنظيمه on line، كما أنه من المقرر منح المهندسين الذين سيجتازون البرنامج شهادات معتمدة من النقابة.

وأشار بيان النقابة إلى أنه يتم الالتحاق بالبرنامج عن طريق ملء استمارة وسيتم موافاة المهندسين بمواعيد البرنامج التفصيلية.

تكنولوجيا الليد

من ناحية أخرى، تنظم اليوم شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين ندوة بعنوان «كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الليد»، يتحدث فيها الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وذلك في تمام السادسة مساء بقاعة عثمان أحمد عثمان.

كما تنظم شعبة الهندسة المدنية محاضرة مجانية اليوم في اطار مجموعة من المحاضرات التي يتم تنظيمها كل يوم سبت السادسة مساء، وتتناول سلسلة موضوعات وهي «هندسة الطرق والمطارات»، التي من المقرر تناولها اليوم السبت 18 سبتمبر.

وأشارت النقابة إلى أن هناك 5 موضوعات أخرى من المقرر أن يتناولها برنامج المحاضرات المجانية لشعبة الهندسة المدنية، فبالإضافة إلى هندسة الطرق والمطارات سيتم تناول أيضا إدارة مشروعات التشييد وهندسة الكباري وتصميم المنشآت المعدنية وتصميم شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتصميم منشآت الري والصرف وهندسة المساحة والجيوتقنية.