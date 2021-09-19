«محدش هيشوف حالتك».. ميزة جديدة في واتساب

قال موقع «the sun» البريطاني، إن الكثيرين يرغبون في مشاركة الحالات الخاصة بهم على تطبيق واتساب WhatsApp، ولكنهم لا يرغبون في رؤية شخص ما لهذه الحالة، مضيفا أنه لحسن الحظ، هناك طريقة للتأكد من أن جهات الاتصال المحددة لا يمكنها رؤية حالتك، ومن لا نرغب فيه لا يمكنه رؤيتها.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن لكل شخص تحديد من يمكنه أن يرى حالة واتساب WhatsApp الخاصة به، حيث يمكنك تحديد من يرى حالة WhatsApp الخاصة بك.

خطوات تفعيل الخاصية

أولاً، من المهم فهم كيفية عمل WhatsApp Status، حيث إنه لن يرى أي شخص تحديثات حالتك إلا إذا كان كل منكما لديه رقم هاتف الآخر على هاتفه، فبشكل افتراضي، تتم مشاركة تحديثات حالتك مع جميع جهات الاتصال الخاصة بك، ولكن يمكنك تقييد تغيير الأشخاص الذين تتم مشاركتهم معهم في أي وقت.

كيفية تقييد خصوصية حالة WhatsApp

أولاً، افتح WhatsApp ثم انقر فوق الحالة، وإذا كنت تستخدم هاتف Android، فانقر فوق المزيد من الخيارات (ثلاث نقاط رأسية) ثم اختر خصوصية الحالة، وإذا كنت تستخدم جهاز iPhone، فانقر فوق الخصوصية.

ثم سيكون لديك ثلاثة خيارات للاختيار من بينها.

الأول، هو جهات الاتصال الخاصة بي - وهذا يتيح لجميع جهات الاتصال الخاصة بك رؤية تحديثات الحالة الخاصة بك.

ثانيًا، جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء - يعرض هذا حالتك لكل جهة اتصال، باستثناء الأشخاص الذين تستبعدهم على وجه التحديد.

الثالث، هو فقط المشاركة مع - وهذا يظهر فقط حالتك للأشخاص الذين اخترت تضمينهم.

لن يؤثر تغيير إعدادات الخصوصية على أي تحديثات الحالة التي أرسلتها بالفعل، وأيضًا، ستؤثر إعدادات إيصال القراءة على الإشراف على عروض الحالة الخاصة بك.

إذا كنت قد قمت بإيقاف تشغيل «إيصالات القراءة»، فلن تتمكن من رؤية من شاهد حالتك، وإذا قامت جهة اتصال بتعطيل «إيصالات القراءة»، فلن تتمكن من معرفة ما إذا كانوا قد قاموا برؤية حالتك.