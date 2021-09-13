لهواتف «آيفون».. ميزة جديدة من واتساب

رصد موقع WaBetaInfo، وجود ميزة جديدة يحتويها تطبيق واتساب WhatsApp، حيث إنه أعلن التطبيق مؤخرًا عن دعم التشفير من طرف إلى طرف للنسخ الاحتياطية للمحادثات، وفي الوقت الحالي تخطط الشركة لتقديم ميزة نسخ الرسائل الصوتية.

تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.. ميزة جديدة من واتساب

وأضاف الموقع أن الميزة قيد التطوير حاليًا، حيث أنه لن يتم إرسال رسائلك إلى خادم WhatsApp أو Facebook، لكن Apple ستوفر النسخ الرسائل.

وذكر أن هذه الميزة ستكون متاحة كخيار لأصحاب هواتف أبل وعندما يرغب المستخدمون في نسخ رسالة صوتية، سيُطلب منهم منح WhatsApp حق الوصول إلى تقنية التعرف على الكلام في أجهزتهم لتحويل الرسالة إلى نص.

الأجهزة التي تعمل عليها ميزة واتساب الجديدة

وبمجرد منح الإذن للتطبيق، ستتمكن من استخدام خدمة النسخ للرسائل الصوتية عند تشغيل رسالة صوتية، سينبثق قسم «نص» على الشاشة، حيث ستتمكن من قراءة الرسائل.

وأضاف الموقع أنه يمكنك أيضًا تشغيل الرسالة الصوتية في أي وقت، فعندما يتم نسخ رسالة لأول مرة، يتم حفظ نسخها في قاعدة بيانات WhatsApp، لذلك لن تكون هناك حاجة إلى نسخها مرة أخرى إذا كنت ترغب في رؤية نسخها لاحقًا، لافتًا إلى أنه من غير المعروف متى سيتم طرح الميزة لمستخدمي Android، حيث ستتوفر ميزة نسخ الرسائل الصوتية قريبًا لمستخدمي iOS beta.

وفي وقت سابق، أعلن التطبيق العمل على ميزة جديدة لتعديل خصوصية الإعدادات والتي تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه رؤية هذه البيانات عند التفاعل معك على WhatsApp.

ولإدارة إعدادات الخصوصية هذه، نفذ WhatsApp 3 خيارات: الجميع، جهات الاتصال الخاصة بي، لا أحد، وهذا يعني أنه إذا كنت لا تريد أن ترى جهة اتصال معينة آخر مرة شوهدت لك، فسيتعين عليك تعيين إعداد الخصوصية لآخر ظهور لك على «لا أحد».