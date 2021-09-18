الجزار: جائزة الأمم المتحدة تعكس تطبيق الحكومة للمعايير الدولية في العمل العام

أعرب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن سعادته بفوز هيئة المجتمعات العمرانية، بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، موضحًا: «هذه ليست جائزة فقط لوزارة الإسكان، بل للحكومة كلها، وتعكس تطوير الأداء والاستجابة للمعايير الدولية في العمل العام».

الدولة منذ 2013 تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «oN»، أن الدولة منذ عام 2013 تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوزارة تعمل على تحقيق تلك الخطة وإنفاذ الهدف رقم 21 من خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

150 مؤسسة تقدمت للفوز بالجائزة

وتابع وزير الإسكان، بأن الترشيح يجري من خلال حزمة من المشروعات والأهداف التي تحققها هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن الجائزة بعنوان «جائزة التميز والعمران والتنمية المستدامة»، وأن عدد المتقدمين للجائزة كان 150 مؤسسة من أكثر من 170 دولة حول العالم.

وأوضح: «مينفعش الجهة ترشح نفسها للفوز بالجائزة، لكن وزارة التنمية المحلية، قامت بالترشيح باعتبارها شريك لهيئة المجتمعات العمرانية في إدارة العمران في مصر».

ولفت إلى أن البُعد الأهم في العناصر الحاكمة للحصول على الجائزة هو تحسين جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية، عبر توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع ملائم مكانيًا كمسكن ومحيط عمراني ملائم.

وواصل: «الجزء الآخر هو أن يكون في مقدرة المواطن المصري الحصول على السكن، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية لها دور في تطوير المناطق العشوائية والمساهمة في تطوير نسبة كبيرة من المناطق مثل سور مجرى العيون وماسبيرو وروضة السيدة».