جيش الاحتلال يلقي القبض على آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إنه تم القبض على الأسيرين اللذين هربا من «سجن جلبوع» الإسرائيلي، منذ حوالي أسبوعين،، مشيرة إلى تبادل لإطلاق النار أثناء عملية القبض على الأسيرين.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم القبض على الأسيرين الفارين من السجن الإسرائيلي، في «جنين»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، فجر اليوم، إنه تم اعتقال الأسيرين «أيهم كممجي» و«مناضل نفيعات»، موضحة أنهما اعتقلا نتيجة عملية أمنية للجيش الإسرائيلي في «جنين».

ودخلت وحدات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، إلى «جنين»، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين العسكريين الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما أشارت تقارير محلية إلى إصابة فلسطيني واحد على الأقل جراء المواجهات.

كان السجن الإسرائيلي قد شهد عملية فرار 6 أسرى فلسطينيين، فيما تم القبض على أربعة منهم في وقت سابق، واستمر بحث القوات الإسرائيلية على الاثنين الفارين الباقيين، حتى تم الإعلان عن القبض عليهما فجر اليوم الأحد في «جنين».