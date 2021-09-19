ناقد فني ينتقد بوستر فيلم أهل الكهف: ردئ

انتقد الناقد الفني أندرو محسن، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البوستر الدعائي لفيلم أهل الكهف، ووصفه بـ «الردئ»، حيث كتب «مش قادر أفهم ليه فيه رداءة مستمرة في تنفيذ البوسترات بالشكل ده. بجانب أنه مافيش أي علاقة بوضع كل ممثل مع التاني وأنهم مرصوصين كده كيفما اتفق».

وأضاف «الألوان كمان فاتحة على بعض الوشوش وغامقة على وشوش تانية لدرجة إن ملامح الممثلين مش باينة أساسًا».

وأطلق المنتج محمد رشيدي، البوستر الجماعي الدعائي الأول لفيلم أهل الكهف، والذي ضم جميع الفنانين المشاركين في العمل وظهروا مرتدين ملابس فترة قبل الميلاد.

وقد تم الانتهاء من تصوير معظم مشاهد الفيلم ويتبقي عدد من المشاهد يتم تصويرها في تركيا ليتم عرضه بعدها في جميع دور العرض.

«أهل الكهف» من بطولة الفنانين خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، ومأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

وتدور قصة فيلم «أهل الكهف» عن عام 250 ميلادياً، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.