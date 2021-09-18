المنتج محمد رشيدي يطلق البوستر الجماعي الأول لفيلم أهل الكهف

أطلق منذ قليل، المنتج محمد رشيدي، البوستر الجماعي الدعائي الأول لفيلم أهل الكهف والذي تم الانتهاء من تصوير معظم مشاهده.

تصوير المشاهد الأخيرة في تركيا

ويأتي الفيلم من بطولة عدد كبير من النجوم، منهم خالد النبوي، غاده عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، ريم مصطفي، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، ومصطفي فهمي، والفيلم سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج محمد رشيدي ووليد منصور، وإخراج عمرو عرفة، ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة بدولة تركيا خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزًا للجمهور في دور العرض السينمائية.

وتدورأحداث قصة فيلم «أهل الكهف» في عام 250 ميلادياً، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يُبعثون إلى الحياة بعد نوم أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

أحداث أهل الكهف مستوحاه من قصص دينية

جاء العمل الأدبي مستوحى في الأصل من القصص القرآني، وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن عقيدة الفتية، وتناول الفيلم لقصة أهل الكهف في تصريح سابق: «ديانة أهل الكهف هي التوحيد، ولم يرد عنهم في القرآن الكريم أنّهم كانوا يتبعون ديانة معينة أو شريعة بعينها، وإيمانهم بالله إيمان يعتمد على الوحدانية، وإثبات قدرة الصانع بالدلائل العقلية والمنطقية التي يستدل بها بالعقل المجرد دون الاحتياج إلى نبي أو وحي سماوي».