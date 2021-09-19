كيروش يعلن اليوم قائمة المحترفين استعدادا لمباراتي ليبيا

يعلن اليوم الأحد، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة اللاعبين المحترفين التي من المقرر أن تتواجد في معسكر الفراعنة المقبل، خلال التوقف الدولي.

ويتضمن معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، خوض مباراة ودية مع ليبيريا يوم 30 سبتمبر الجاري، استعدادا لخوض غمار مباراتي ليبيا في منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والمقرر لهما يومي التاسع والثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل.

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