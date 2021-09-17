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محمود مسلم

انفراجة في أزمة مشاركة محمد صلاح مع المنتخب

كتب:

حسن مظهر
08:44 م | الجمعة 17 سبتمبر 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن السماح بشكل رسمي لمحمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، بالتواجد رفقة المنتخب المصري، بشكل طبيعي في كل المباريات المقبلة، بعد رفع مصر من القائمة الحمراء، منذ قليل.

وقال المتحدث الإعلامي لليفربول مات ماكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «سيجري السماح لمحمد صلاح بشكل طبيعي بالتواجد رفقة المنتخب الوطني في مبارياته المقبلة بمصر، خاصة أن المنع كان بقرار حكومي وليس عن طريقنا، بدليل أن اللاعب تواجد رفقة منتخب بلاده خلال رحلة الجابون بشكل طبيعي».

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