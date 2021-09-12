عثمان إبراهيم: «الحب والكره» وراء إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب

كشف عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي بـ«الوطن سبورت» أن الحب والكره هما السبب الرئيسي وراء إعلان اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد إقالة المدير الفني للمنتخب حسام البدري، الذي رفض تقديم الاستقالة، بعد التعادل مع منتخب الجابون في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022، رغم أنه قاد الفريق في 10 مباريات حقق فيها 6 انتصارات و4 تعادلات ولم يخسر أي لقاء.

حسام البدري تسبب في أزمة نفسية للاعب محمود تريزيجيه

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن حسام البدري يتعامل بمنطق الحب والكره مع اللاعبين، وتسبب في أزمة نفسية للاعب محمود تريزيجيه، وافتعل أزمات مع محمد صلاح ومحمد النني وآخرين، مشيرًا إلى أن البدري رفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر، وكان يريد الإقالة ليحصل على قيمة الشرط الجزائي.

أحمد مجاهد رفض تولي حسام حسن تدريب المنتخب

وأشار الناقد الرياضي إلى أن من أهم الأسباب التي دعت لإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني عدم وجود معسكرات بشكل منتظم وعدم إقامة مباريات ودية لمدة سنتين بين مباريات الفرق والمنتخبات، كما كشف أسباب استبعاد حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، من تدريب المنتخب الوطني، إذ ذكر أن المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رفض تولي حسام حسن، تدريب منتخب مصر.

أسباب رفض اختيار حسام حسن تدريب المنتخب

وأوضح أن رفض مجاهد لحسام حسن، كونه شديد الانفعال هو وشقيقه إبراهيم حسن، الأمر الذي قد يكلف دخول المنتخب واتحاد الكرة في أزمات مع أي من المنتخبات التي نواجهها، بسبب شدة عصبية الثنائي خلال قيادتهما للمباريات، فضلًا عن أن مجاهد كان متخوفًا من دخوله في صدام مع نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح، بسبب انفعاله في بعض الأوقات على لاعبيه سواء في المباريات أو التدريبات.