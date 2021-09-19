أخطر من المخدرات.. تفاصيل مداهمة مصنع بير سلم لإنتاج المكملات الغذائية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل مداهمة مباحث التموين لمصنع بير سلم في منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية أمس الأول، حيث تبين أن المصنع غير حاصل على أي تراخيص، وبداخله معدات بدائية لتعبئة الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة، يقوم بترويجها على اعتبارها «مستوردة»، مستخدما استيكرات بأسماء ماركات عالمية مشهورة.

مصنع في مزرعة

وذكرت التحريات، ان الأجهزة الأمنية تلقت معلومات من عدد من الصيادلة بوجود تاجر يروج مكملات غذائية وأدوية مغشوشة منسوبة لشركات عالمية، فتم تعقب المنتجات، وتبين أنه يتم تصنيعها بخامات مجهولة في مصنع بير سلم داخل مزرعة في بلبيس بالشرقية.

أخطر من المخدرات

داهمت قوة أمنية، المصنع وتم العثور على «كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية، وخط إنتاج مكون من 2 ماكينة تعبئة وتغليف، ولفافات تحتوي على شرائط فارغة معدة لتعبئة الكبسولات وكمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة».

وذكرت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، أن صاحب المصنع تاجر ويقوم إدارة مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لتصنيع وتعبئة الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة، تحمل علامات تجارية لبعض الشركات، الأمر الذي يشكل خطورة على صحة المواطنين.

وتبين من الفحص المعملي أن تلك الأدوية والمكملات الغذائية أخطر من المخدرات وتسبب تلفا تاما للكبد والكلى، فتم مصادرة المضبوطات وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مدير المصنع يعترف

بمواجهة المدير المسئول أقر بإدارته للمصنع بدون ترخيص وتصنيع الأدوية محليًا، وترويجها على الصيدليات ومنافذ بيع المكملات الغذائية.