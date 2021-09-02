ضبط 1124 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. منها «مكملات غذائية» مهربة جمركيا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1124 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 10 قضايا بإجمالي مضبوطات 16395 قرصا مكملا غذائيا، 4747 عبوة، 67600 جرام بروتين، مستحضرات تجميل، جميعها مهربة جمركيا مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها.

ووردت معلومات للإدارة عن أنّ المديرين المسئولين عن صيدليتين كائنتين بمحافظة الجيزة، حازا كمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمهربة جمركيا ومدرجة بجداول المخدرات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية جرى استهدفهم، وضُبط بداخل الصيدلية الأولى 110,000 قرص، والصيدلية الثانية 86000 قرص.

ضبط 5,65 طن مقطعات لحوم ودواجن وعجينة سجق وزيت طعام ودقيق فاخر دون مستندات

كما جرى ضبط 5,65 طن مقطعات لحوم ودواجن – عجينة سجق – زيت طعام – دقيق فاخر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخرن "بدون ترخيص" تابع لمطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

ضبط 2,5 طن كبدة دون مستندات مجهولة المصدر

وجرى ضبط 2,5 طن كبدة دون مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالكمخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط 10,5 طن ملح ليمون، ونكهات مختلفة الطعم، معبأة داخل عبوات دون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومستلزمات إنتاج، 26000 عبوة مياة غازية مدونا عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي، 60000 عبوة فارغة واستيكر مدونا عليها ذات العلامة التجارية أدوات تعبئة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المياة الغازية دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 3 أطنان خضراوات مجمدة دون بيانات مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط 3 أطنان خضراوات مجمدة دون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة مصنع لتعبئة وتغليف الخضروات بمحافظة الشرقية، وضبط 402,8 طن أقماح بها تغير في الخواص الطبيعة لاحتوائها على حشرات حية وميتة (سوس)، وتشكل خطرا على الصحة العامة، و51,37 طن أقماح محلية، جرى تجميعها للاتجار بها السوق السوداء، وغير مثبتة بالدفاتر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن إحدى الشون بمحافظة الغربية.

كما جرى ضبط 201 طن أقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتحتوي على حشرات حية وميتة (سوس)، وتشكل خطرا على الصحة العامة، 52,55 طن أقماح محلية تم تجميعها للإتجار بها السوق السوداء وغير مثبتة بالدفاتر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن إحدى الشون بمحافظة الغربية.

ضبط 32,51 طن منظفات صناعية متعددة مجهولة المصدر

وجرى ضبط 32,51 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل شكائر وبراميل دون مستندات مجهولة المصدر، 6108 عبوة معطر جو دون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة للمواد الكيماوية دون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط 7,5 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاسخدام الزراعي ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

وكذلك جرى ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية، واتخذت الإجراءات القانونية.