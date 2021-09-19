البيئة تنظم أكبر حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية وتخطط لتسجيلها بـ«جينيس»

نفذت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بالإسكندرية، بالتعاون مع شركة بانلاستيك ومحافظة الإسكندرية وعدد من شركاء المجتمع المدني، حملة مكبرة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية، والتي جاءت تزامنا بالاحتفال باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ.

الحملة تمت في 8 شواطئ بطول 5 كيلو مترات

وأوضحت وزارة البيئة، في بيان، أنّ الحملة تعد الأكبر لتنظيف الشواطئ في مصر، حيث جرى تنفيذها بطول نحو 5 كيلو مترات، وشهدت تنظيف 8 شواطئ.

البيئة تبحث تسجيلها ضمن موسوعة جينيس

وأضافت الوزارة أنّ الحملة لم تقتصر فقط على تنظيف الشواطئ، وإنما تطرقت إلى توعية المواطنين بمشكلات القمامة البحرية وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية، لافتة إلى أنّه جارٍ ︎البحث عن آلية تسجيل الحملة في موسوعة جينيس بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ.

المبادرة جاءت احتفالا باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ

من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن اعتزازها بالحملة لما تسهم به من الحفاظ على البيئة، ونشر وتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية، ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ، والحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من المخلفات خاصة البلاستيكية، بما يوفر بيئة صحية مستدامة.

واليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، مبادرة عالمية حددتها الأمم المتحدة، تحتفل بها دول العالم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لتنظيف المناطق الساحلية والبحرية، ويهدف هذا اليوم لزيادة الوعي البيئي بأهمية المناطق الساحلية، وتسليط الضوء على تهديد المخلفات خاصة البلاستيكية على النظم البيئية البحرية والحياة الفطرية.

وشهدت مصر خلال السنوات السابقة، تدشين عدد من الحملات من قبل المجتمع المدني، لتنظيف الشواطئ ونهر النيل من المخلفات خاصة البلاستيكية، والتي تمثل تهديدا كبيرا للكائنات البحرية والنهرية.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أطلقت سلسلة من المبادرات الصديقة للبيئة تحت شعار bGreen، والتي تهدف للحفاظ على البيئة، ونشر التوعية البيئية، وبينها التنظيف الكامل للشاطئ.