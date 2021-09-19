شركات إلحاق العمالة: مستعدون للمشاركة في إعمار ليبيا بمليون عامل مصري

أكدت مصادر بالغرف التجارية أن عدداً كبيراً من شركات إلحاق العمالة أعلنت عن جاهزيتها لتسفير أكثر من مليون عامل مصري إلى ليبيا حال توافق الجانبين المصري والليبي.

شركات إلحاق العمالة تعلن جاهزيتها للمشاركة في إعمار ليبيا

وقال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة السابق، إن هناك جاهزية لتسفير مليون عامل مصري للعمل في ليبيا خلال أقل من عام والمشاركة في إعمار ليبيا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تستوعب 2 مليون عامل مصري خلال أول 3 سنوات من إعادة إعمار ليبيا.

2 مليون عامل كانت تستوعبهم ليبيا قبل 2011

وأوضح «إمام» أن عدد العمالة المصرية العاملة بالخارج هى 6.8 مليون فى الدول العربية، وما يقرب من 1.7 مليون في الدول غير العربية، وأن ليبيا كانت تستوعب وحدها أكثر من 2 مليون عامل قبل عام 2011، والسعودية 3.3 مليون عامل والأردن 500 ألف والكويت 500 ألف، والإمارات 250 ألفاً، غير عدد آخر من الدول العربية، وفي ما يتعلق بالدول غير العربية كانت أمريكا تضم 750 ألف عامل، وإنجلترا 250 ألف عامل وفرنسا 190 ألفاً وإيطاليا 190 ألفاً.

العمالة العائدة من الخليج على قائمة العمل فى ليبيا

وفى سياق متصل، كشف عبد الرحيم المرسي، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن ليبيا تحتاج إلى أكثر من مليون عامل مصري، وتستهدف الشركات تسفير مليون عامل خلال أقل من عام، نظراً لكم المشروعات والإنشاءات والبنية التحتية التي تحتاجها دولة ليبيا، لافتاً إلى جاهزية العمالة المصرية العائدة من دولة الخليج والعمالة المدربة التى تمتلك خبرة كبيرة، خاصة فى مجال المقاولات.

وأشار عضو شعبة إلحاق العمالة المصرية، إلى أن شركات إلحاق العمالة المصرية على تواصل خلال الفترة السابقة مع شركات التوظيف الليبية لرصد احتياجات السوق الليبية من العمالة المصرية للعمل داخل الأراضى الليبية، كاشفاً أن هناك آلية جديدة ستتخذها الدولة المصرية حال سفر العمالة إلى ليبيا، منها الحفاظ على أمن وحقوق العمالة المصرية.

أشرف غراب: مشروع إعمار ليبيا دخل حيز التنفيذ

أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، قال إن المشروع المصري لإعادة إعمار ليبيا دخل حيز التنفيذ، مضيفًا أن شركات النقل والتشييد سيكون لها الدور الأكبر في المشروع، والعمالة المطلوبة لهذا الغرض تقارب مليوني عامل مصري.

وكان «غراب» قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة، أن مصر وليبيا وقعتا 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية و6 عقود تنفيذية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، في مجال المواصلات والنقل والمجال الصحي والقوى العاملة والاستثمار في الكهرباء والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات، لافتًا إلى أن تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية والإسكان والتشييد.. وغيرها، معتبراً أن هذه الخطوة تعود بالنفع على الدخل القومي واقتصاد الدولتين.