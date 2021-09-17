لقاء يجمع ولي عهد السعودية وأمير قطر ومستشار الأمن القومي الإماراتي

اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في لقاء ودي بالبحر الأحمر، وكان مدير المكتب الخاص بولي العهد السعودي، بدر العساكر، قد نشر عبر «تويتر» صورة جمعت بن سلمان والشيخ تميم وآل نهيان وهم يرتدون ملابس غير رسمية.

اجتماع غير رسمي بين السعودية وقطر والإمارات في البحر الأحمر

وقال مدير المكتب الخاص بولي العهد السعودي في تغريدته: «اليوم في البحر الأحمر.. لقاء ودي يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد أمير قطر والشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات، البحر الأحمر يجمع أبناء الخليج العربي»، ويذكر أنّه حتى تلك اللحظة لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء، في الوقت الذي لاقت فيه الصورة تفاعلا كبيرا وإعجابا واسعا بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحسن العلاقات بين الرياض والدوحة وأبو ظبي

وفي سياق متصل، وبحسب موقع «آر تي» فإن العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى تشهد تحسنا ملموسا، وذلك عقب القمة التي عقدت يوم 5 يناير الماضي واستضافتها مدينة العلا السعودية وتبنت من خلالها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بياناً أكد على وحدة الصف الخليجي ووضع مبادئ أساسية للمناقشة وحل المشكلات العالقة، الأمر الذي أدى إلى إنهاء الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يوليو 2017 والتي ظلت مستمرة قرابة الـ5 سنوات.

مصر تعيد العلاقات مع قطر وتعين سفير لديها

وفي شهر يونيو الماضي أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين سفير لدى قطر، وذلك بعد سحبه في 5 يونيو2017، حيث إن قرار سحب السفير تزامن مع اندلاع الأزمة الخليجية.