تفاصيل تعذيب أب لنجله حتى الموت بمصر القديمة: «كنت بربيه»

عذب أب نجله حتى الموت، بعد ضربه بشكل مُبرح دون رحمة، متجردًا من كافة المشاعر الإنسانية، بمنطقة مصر القديمة، إلى أن سقط الطفل جثة هامدة بين يدي والده المتهم، الذي برر جريمته بأنه كان يقوم بتعديل سلوكه لكنه ظل يضربه حتى أنهى حياته بشكل قاسِ.

اعترافات المتهم بقتل نجله

وحضر المتهم إلى النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة، واعترف في تحقيقات النيابة بارتكاب جريمته، من خلال التعدي بالضرب على نجله وضربه، قائلًا: «كنت بربيه علشان سلوكه كان سيء ودي الطريقة الوحيدة اللي أعرفها إني أضربه»؛ ليرتكب جريمة بشعة راح ضحيتها طفل نتيجة قسوة والده الذي استباح قتله.

تحول الطفل لجثة هامدة نتيجة الضرب

يعمل الأب المتهم عامل، وكان دائم الضرب لنجله الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، واستباح تعذيبه حتى لفظ الابن أنفاسه الأخيرة وتحول لجثة هامدة وسط حالة من الحزن التي سيطرت على أهالي المنطقة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بسقوط طفل جثة هامدة على يد والده، وألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على عامل وزوجته عقب قتلهما لابنهما أثناء تأديبه بمنطقة مصر القديمة.

حبس الأب المتهم بقتل ابنه

وأمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس الأب المتهم بتعذيب ابنه من خلال ضربه حتى الموت، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرف الزوجة من سراي النيابة، كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء التحريات، فيما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب الوفاة.

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وكان الطفل المجني عليه، قد نُقل إلى أحد المستشفيات، جثة هامدة متأثرًا بإصابات على جسده نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى.

وتبين بعد الفحص والتحريات أن الجثة بها إصابات وسحجات شديدة بأماكن متفرقة من الجسم، وأن والده قام بتعذيبه بالاشتراك مع والدة المجني عليه، بسبب سوء سلوكه حتى توفي بين أيديهما، وتحرر محضر بالواقعة.