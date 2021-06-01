«دهنه عسل وسابه للنمل» أب يعذب ابنه بطريقه وحشية.. القصة الكاملة

«دهنه عسل وسابه للنمل» هكذا أقدم أب على تعذيب نجله بطريقة وحشية غير آدمية، في شبين القناطر في محافظة القليوبية، بعد أن اتهم أحد الجيران الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، بالتسلل لمنزله بغرض السرقة، الأمر الذي جعل الأب يشطاط غضبا، قرر تقييد الطفل أعلى سطح المنزل وسكب على جسمه العسل، حتى تجمع عليه النمل والحشرات على جسده الصغير، ولكن الأهالي وأسرته تمكنوا من فك قيده بعد ساعة من الواقعة.

تفاصيل تعذيب أب لابنه في القليوبية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الخط الساخن بنجدة الطفل، استغاثة ربة منزل، تشتكي من سوء معاملة زوجها لها ولابنهما، وقيامه بتقييده وتوثيقه بالحبال مستخدما عصا خشبية خلف ظهره، وقيامه بسكب العسل الأسود على جسمه لكي يتجمع عليه النمل والحشرات في وسيلة تعذيب رفضها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفعلوا هاشتاج للمطالبة بمعاقبة والد الطفل وتقديمه للمحاكمة.

حجز والد طفل العسل على ذمة التحقيقات

عقب تلقي نجدة الطفل التفاصيل شكوي الأم، تم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، وتمكنت وحدة مباحث شبين القناطر بمحافظة القليوبية، من إلقاء القبض علي الأب المتهم بتعذيب ابنه، فيما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض الطفل علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه ومعرفة الإصابات التي حدثت نتيجة التعذيب، وأمرت بحجز والد الطفل علي ذمة التحقيقات .

أوب تصريحات من والدة طفل العسل في القليوبية

وقالت إيمان جمال، والدة الطفل محمد حسن، صاحب الواقعة، أنها فوجئت بقيام الأب والذي يعمل سائق توكتوك بتقييد ابنها وسكب العسل عليه علي سطح المنزل لمدة ساعه، موضحة أن سبب الواقعة هي قيام أحد الجيران بإخبار والده أن نجله قام بالقفز علي سطح منزلهم للسرقة وهو ما استفز الأب وقام بفعلته .

وأضافت، في أول تصريحات لها، "ابني عنده 7 سنين، بوهوه طالب في الصف الثالث الابتدائي"، موضحة أن الواقعة حدثت يوم 25 مايو الثلاثاء الماضي، وأثناء عودتها من الخارج فوجئت بما فعله الأب والذي يعمل سائق توك توك وتباع على سيارة نقل .

نجدة الطفل تتلقي بلاغ بالواقعة

وأكد مصدر بنجدة الطفل أنه تلقى بلاغا أمس الأول، من والدة «طفل العسل»، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحرك فورا لإنقاذ الطفل، وبيان من فعل بالطفل هذا التصرف المشين، موضحا أن الأم اتهمت والده أنه يعامله بعنف شديد، ولا تتمكن من إنقاذه من بين يديه، ويهددها في سمعتها إذا تحدثت عما يفعله في ابنه، وطلبت الحماية لها ولابنها، مشددا على أن السيدة طلبت السرية في الواقعة والأمان لها ولابنها .

غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب طفل العسل

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، موحة من الغضب، بعد تداول صورة لتعذيب الطفل، وقال أحد الشباب معلقا على الصورة، «الولد ده في القليوبية وإحنا بنحاول نجيب المحضر اللي اتعمل وكل المعلومات الكافية عنه علشان الناس تعرف تتحرك»، وقال آخر متعجبا من تعامل شخص مع ابنه بهذه الطريقة «لا حول ولا قوة إلا بالله بعض الناس بتدور على طفل اتقي الله من لا يَرحم لا يُرحم».