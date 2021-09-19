سفير بيلاروسيا يشيد بالعرض المسرحي «طريق» في مهرجان إيزيس الدولي

أشاد «سيرجي تيرتنتييف» سفير بيلا روسيا، وحرمه «وألكسي تيفانيان» مدير المراكز الثقافية الروسية بعرض «طريق» الراقص الذي قدمته فرقة مختبر المسرح الأدائي من روسيا بالقاهرة ضمن فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة «دورة فتحية العسال» المقامة حاليا.

رأي سفير بيلا روسيا و مدير المراكز الثقافية الروسية في عرض «طريق»

وأكد سفير بيلا روسيا، أن العرض عبر عن المشاعر الإنسانية ولحظات الحيرة والضعف والتوهان بين دروب الحياة والاختيارات التي تحدد شخصياتنا، بأداء حركي رائع وممتع، بينما وجهت مديرة الفرقة «ألميرا سيراشيفا» الشكر لمديرتا المهرجان عبير على ورشا عبد المنعم على دعوتهم للمشاركة في المهرجان، والانضمام للدورة الأولى لأول مهرجان دولي لمسرح المرأة في مصر، كما وجهت الشكر لسفير بيلاروسيا ومدير المراكز الثقافية على دعمهما للعرض، مشيرة إلى أنه ينتمى للمسرح التعبيري الجسدي وفكرة وإخراج ليديا كوبينا.

صور تذكارية بين مدير المركز الثقافية وإدارة المهرجان

والتقت سفير بيلا روسيا ومدير المراكز الثقافية الروسية صورا تذكارية مع إدارة المهرجان ممثلة في الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيسة المهرجان والكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة والكاتبة عبير على.

وقدمت فرقة مختبر المسرح الأدائي من روسيا العرض الراقص «طريق» على خشبة مسرح الهناجر، والعرض أداء ليديا كوبينا، وتاتيانا جوكاس، وكسينيا سامويلوفا وماريا دافيدوفا وموسيقى أليكسي نادجاروف، وإضاءة أوليجا ستراشكن.

معلومات عن الدورة

وتحمل الدورة التأسيسية اسم فتحية العسال وتتولى رئاستها شرفيا الفنانة سوسن بدر، ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومركز التحرير الثقافي وشركة إيفنت هاوس وتجمع تماسى للفنون الأدائية والمجلس الثقافي البريطاني ومعهد جوته الألماني والسفارة الهولندية والمركز الثقافي الروسي والتحرير لاونج وستوديو عماد الدين و كالتوجراف وسامى أمين وجمعية النهضة العلمية الجيزويت وجمعية يهمنى الإنسان.