تاجرت بعرض ابنتها.. «سيدة أوسيم» قدمت طفلتها لصديقها بـ100 جنيه

من الطبيعي أن تكون الأم هي مصدر الحنان والعطف والخوف على أولادها وخاصة الفتيات، لكن المفجع أن تتخلى الأم عن واجبها في رعاية فلذات أكبادها إلى المتاجرة بأجسادهن، وبحسب ما وثقته تحقيقات النيابة أن سيدة أوسيم البالغة من العمر 52 سنة، قدمت ابنتها البالغة من العمر 16 سنة، التي لا تزال في عرف القانون طفلة، لصديقها من أجل إقامة علاقة غير شرعية معها نظير حصول الأم على 100 جنيه عن كل مرة؛ لتُحال إلى الجنايات هي وصديقها.

جريمة سيدة أوسيم واستغلال طفلتها جنسيًا وثقتها التحقيقات

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات سيدة أوسيم، بتهمة استغلال الطفلة والاعتداء الجنسي عليها، من قبل صديقها.

وكشف أمر الإحالة في القضية 11239 لسنة 2021 جنايات، أن المتهمين «ح.س»، صاحب مطعم، 52 سنة، و«س.س»، ربة منزل، 53 سنة والدة الطفلة المجني عليها، في أبريل 2021 في أوسيم، بالجيزة تعاملا في المجني عليها الطفلة «ر. خ» مستغلين ضعفها وحاجتها وحداثة سنها، وبقصد استغلالها جنسيا فتقاضت والدتها مقابلا ماليا جراء معاشرة المتهم الأول للمجني عليها معاشرة الأزواج.

وبحسب أمر الإحالة أن المتهم الأول حصل على مزايا مادية ومنفعة جنسية تمثلت في معاشرته للمجني عليها عدة مرات مقابل أجر زهيد 100 جنيه عن كل مواقعة، وذلك حال كون المتهمة الثانية «والدتها» ممن لهم الولاية على المجني عليها.

سيدة أوسيم اصطحبت طفلتها إلى شقة صديقها وتركتها

وأضاف أمر إحالة سيدة أوسيم وصديقها إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال ابنتها جنسيًا، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، ففي ذات المكان والزمان اشتركت المتهمة الثانية، بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم في هتك عرض المجني عليها الطفلة «ر.خ»، من خلال اصطحابها إلى مسكنه عدة مرات حتى تمكن على إثر ذلك من معاشرتها معاشرة الأزواج في كل مرة، وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق بين والدة الطفلة وصديقها.