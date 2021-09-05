حادث أتوبيس السويس.. السرعة الزائدة «المتهم الأول»

بالقرب من الكليو 109 على طريق «السويس - القاهرة»، انقلب أتوبيس رحلات سياحي، في الواقعة المعروفة باسم «أتوبيس السويس»، في مشهد مأساوي أسفر عن مصرع 12 شخصًا بينهم طفلين، بجانب 38 مصابًا بحسب إحصاءات صدرت عقب اندلاع الحادث.

ضحايا حادث أتوبيس السويس

حادث مروع ومشاهد دموية أفزعت الجميع، بعد أن تحطم الأتوبيس من جانبه، وكذلك الزجاج والنوافذ، مما تسبب في سقوط ضحايا حوالي 12 حالة وفاة حتى الآن، بجانب عدد من المصابين تجاوزوا الـ 38 إصابة، تنوعت ما بين خطيرة ومتوسطة وجروح بسيطة وكدمات.

وكان يقل الأتوبيس عددا من الأسر الذين أصيبوا عندما انقلب الأتوبيس بالقرب من الكيلو 109 على طريق «السويس - القاهرة».

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نقل 12 حالة وفاة إلى المشرحة

وقد استقبل مستشفى السويس العام، مساء أمس، 8 حالات وفاة من بينهم طفلين، وارتفع العدد في الساعات المتأخرة من الليل إلى 12 حالة وفاة فور وصول 4 منهم إلى استقبال طوارئ المستشفى، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة وإجراء الإسعافات الطبية للمصابين.

محافظ السويس يطمئن على حالة المصابين

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي وجيران المصابين وضحايا الحادث الأليم، وبدأت حملة نداءات لتوفير الدماء للمصابين الذين نزفوا لفترة طويلة، وانتقل إلى المستشفى الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، للاطمئنان على حالة المصابين، ومتابعة توفير كافة الاستعدادات الطبية اللازمة لتوفير داخل المستشفى لرعاية المصابين.

60 راكبا داخل الأتوبيس السياحي

وتبين وفقًا لرواية أحد الشهود، أن الأتوبيس السياحي كان يحمل عائلات قادمة من مدينة شرم الشيخ، ووقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة حيث اصطدم الأتوبيس بالحواجز الخرسانية التي تسببت في انقلابه وترتب عليه وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، حيث كان يقل نحو 60 راكبا.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالة الطوارئ بين الأطباء في مستشفى السويس العام لسرعة علاج المصابين، بالإضافة إلى فتح غرف العمليات للحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل جراحي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة في انتظار التصريح بالدفن.