17 نقابة عامة تستعد لإدخال بياناتها على المنظومة الإلكترونية

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية للبدء فى تسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوي العاملة، تمهيدا لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026، وتنفيذا للقرار 106 لسنة 2021 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017.

اجتماع لجان 17 نقابة عامة للتدريب على المنظومة الإلكترونية

ونظمت وزارة القوي العاملة لقاءً حضره رؤساء اللجان المنضمين لـ17 نقابة عامة وهم: العلوم الصحية، والكيماويات، الإسعاف، والاتصالات، والبنوك، والإنتاج الحربي، والسكة الحديد، والنقل الجوي، والسياحة، والبريد، والنقل البري، والمناجم والمحاجر، والبترول، والغزل والنسيج، والعاملين بهيئة النقل العام، والنيابات والمحاكم، وذلك لتسليمها أكواد الدخول إلى المنظومة، وتقديم شرح مفصل لعملية التسجيل، وبدء إدخال البيانات على الموقع المخصص لذلك.

ومن المقرر عقد لقاء آخر للجان النقابية المنضمة للنقابات العامة المتبقية خلال الفترة القادمة لاستكمال بياناتها على المنظومة استعدادا لإجراء الانتخابات العام المقبل.