القوى العاملة تستكمل مبادرة «مصر أمانة بين ايديك» لتوعية عمال دمياط

استأنفت وزارة القوي العاملة، إطلاق مرحلتها الثانية من مبادرة «مصر أمانة بين ايديك»، والتي تنظمها الوزارة مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط، لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.

وجاء ذلك بحضور 50 من مسؤولي الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، وممثلي النقابات والشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية و10 من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية، وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك بالمعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

سعفان: نستهدف تدريب أكثر من 64 ألف مؤسسة ومليون عامل

وقال وزير القوي العاملة، في رسالة للحضور، إن الوزارة أطلقت مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» طبقا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية «كثيفة العمالة» على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية «العمال وأصحاب الأعمال والحكومة»، وتستهدف 64 ألفا و905 منشآت، يعمل بها مليون و109 آلاف و339 عاملا.

وتابع «سعفان» أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال في أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وقالت منى الأطروشي، مدير المديرية، إنه جرى تنظيم محاضرات لرفع الوعى لدى طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل» بحقوقهم وواجباتهم لخلق بيئة عمل مستقرة ودعم زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وسائل فض منازعات العمل الفردية وفقا لقانون العمل

كما شملت المبادرة أيضا وسائل فض منازعات العمل الفردية وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى ذلك الوساطة والتحكيم والمفاوضات الجماعية، فضلا عن شرح لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وأثرها في استقرار العمل، بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وكذلك الأبعاد القانونية لمخاطر الإدمان والتعاطي.