«القوى العاملة» تشن حملات تفتيش على 704 منشآت.. وتعين 633 شابا بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 633 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 136 فرصة عمل.

تنفيذ 3 دورات تدريبية على المهن

وأضاف سعفان أن المديرية نفذت 3 دورات تدريبية على مهن، التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 29 متدرباً ومتدربة.

وأوضح الوزير أن المديرية فتشت على 704 منشآت دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 23 محضرا، وعمل 4 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 4 ندوات زيادة الإنتاج، و4 ندوات توعية بأضرار السموم البيضاء، و3 ندوات مفاوضة جماعية.

صرف 239 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ94 عاملا

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أنه تم صرف 239 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ94 عاملا منهم، 50 منحة مولود، و19 منحة زواج، و4 منح وفاة لأسرة 4 عمال متوفين، و21 منحة وفاة أحد الأقارب.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 16 ألف جنيه، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى، لـ5 عمال من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية استخرجت 1771 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 4 شكاوى، تم حفظ 3 شكاوى منها، وإحالة شكوى للقضاء.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد فتشت المديرية على 201 منشأة، وإعادة التفتيش على 247 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ140 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 21 شكوى ومنح 10 تراخيص وعمل 8 حملات تفتيشية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.