«هتشحن في 45 دقيقة».. 8 مزايا لـ«شاحن أوبو» الجديد

طرحت شركة أوبو، شاحن سريع لأجهزة هواتفها بقوة 50 واط، بعدما كانت قد أصدرت سلسلة هواتف OPPO Reno6 الجديدة كليا في مصر خلال الشهر الجاري.

الشحن في وقت قليل

قالت الشركة، إن الشاحن الجديد يقوم بعملية الشحن في وقت أقل، ويمنح البطارية عمرا أطول، في ظل سرعات الاتصال واستخدام المزيد من التطبيقات المخصصة للألعاب، البث الحي، ومشاهدة الفيديوهات عالية الجودة.

وتقدم «الوطن» أبرز مزايا الشاحن السريع من «أوبو»:

مزايا شاحن أوبو الجديد

1 - يتمكن الشاحن السريع بقوة 50 واط لهواتف OPPO Reno6 من شحن البطارية حتى 50% في خلال 14 دقيقة فقط.

2 - عند الشحن لمدة 5 دقائق فقط، بطارية Reno6 التي تبلغ سعتها 4310 مللي أمبير يمكنها تشغيل الفيديوهات لمدة 3 ساعات عند شحنها بالشاحن السريع 50 واط.

3 - يستغرق شحن بطارية OPPO Reno6 حتى 100% مدة 45 دقيقة فقط، وهو ما يعني أن مستخدمي OPPO Reno6 يمكنهم الوصول إلى الطاقة القصوى لهواتفهم أثناء فترات زمنية قليلة.

4 - يوفر وضع التوفير الفائق للطاقة ووضع الاستعداد الليلي الفائق، وكلاهما يساعدان على تعظيم الاستفادة من آخر لحظة في البطارية.

5 - حتى مع 5% فقط من عمر البطارية، يستطيع هاتف OPPO Reno6 أن يرسل رسائل واتساب لمدة 1.2 ساعة، ومع تشغيل وضع الاستعداد الليلي الفائق، يستخدم هاتف OPPO Reno6 الحد الأدنى الذي يصل إلى 3% فقط من البطارية خلال وقت النوم أثناء الليل والذي يبلغ 8 ساعات.

6 - يطبق الشاحن السريع بقوة 50 واط نمط حماية الشحن المكون من 5 طبقات لضمان الحماية المتكاملة من الطرف إلى الطرف، وجميع المكونات، بما فيها المحول، كابل الـUSB، الهاتف المحمول، والبطارية، تتم حمايتها من قبل رقائق متخصصة.

7 - حينما يحدث انحراف عن المعدلات الطبيعية في أي من المكونات، يتم قطع التيار فوراً، مما يضمن تجربة مستخدم مؤمَّنة بالكامل، كذلك، يدمج هاتف Reno6 نظام التبريد المتعدد المتطور، والذي يضمن تجنب مشاكل السخونة الزائدة وتحسين فاعلية الشحن في ذات الوقت.

8 - يقدم هاتف Reno6 طبقة حماية إضافية للشحن الليلي، والتي سوف تراقب بذكاء عادات المستخدم سواء في النوم أو الشحن، وذلك كي تقوم آليا بتعديل سرعة الشحن ووقته وفقاً لذلك، ويضمن هذا عدم استمرار شحن البطارية بعد أن تصل إلى الطاقة الكاملة، وهو السبب الرئيسي الذي يثير قلق المستخدمين في أغلب الأحيان.