ابنة نجيب محفوظ تكشف تفاصيل تعاقدها مع ناشر جديد بخلاف «الشروق»

كشفت أم كلثوم «هدى» ابنة الأديب الكبير نجيب محفوظ عن تفاصيل التعاقد مع دار نشر جديدة تتولى نشر أعمال الأديب الكبير، على أن يبدأ تفعيل التعاقد عقب انتهاء التعاقد السابق مع دار الشروق، الذي سينتهي في النصف الأول من العام 2022.

نشر جميع أعمال نجيب محفوظ إلكترونيا

وأوضحت هدى نجيب محفوظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها وقعت عقدًا مع مؤسسة هنداوي، لنشر جميع كتب والدها بصور إلكترونية فقط، على أن يبدأ سريان التعاقد ابتداء من مايو 2022، عقب انتهاء التعاقد مع دار الشروق، موضحة أن مؤسسة هندواي حرصت على حقوق النشر الإلكتروني منذ مدة طويلة وأنها كانت تؤجل التعاقد.

وأضافت أم كلثوم نجيب محفوظ: «تم الاتفاق على هذا التعاقد منذ فترة، حيث قدمت مؤسسة هنداوي عرضا مرضيا بالنسبة لنا، ولا أعرف لماذا يغضب البعض، فجميع أعمال نجيب محفوظ موجودة بالفعل على مواقع الإنترنت، مشيرة إلى أن ذلك لم يؤثر ذلك على الورقي، وأتصور أن غضب البعض بسبب حصولنا على هذا المقابل المادي الجيد».

ابنة نجيب محفوظ: لم نتعاقد على النشر الورقي بعد

وتابعت: «أما بخصوص نشر كتب نجيب محفوظ ورقيا، فقد عرضت عدة دور نشر التعاقد لطباعة الكتب ورقيا، ويجري حاليا المفاضلة بين العروض قبل اختيار الأنسب من بينها»، مشيرة إلى أن بعض العروض كانت جادة وتقدمت بعقودة مكتوبة جادة، وبعضه يكتفي بالعرض الشفهي الذي أرى أنه لا يحمل جدية.

وأوضحت أن دار الشروق في عقدها السابق كان من المفترض أن تنشر الكتب ورقيا وإلكترونيا في حياة والدها في سنة 2000 لكنها لم تكن تُفعل النشر الإلكتروني إلا في 2015. كما حدث ترويج إلكتروني لكتب والدها ولم توقفه الدار.

وأشارت: «سأختار العرض الأفضل والأكثر جدية والذي يراعي كل الجوانب، لأني منذ وفاة والدي وأنا أعاني مع الناشرين، حتى أن كل ناشر يتعامل كأنه وريث نجيب محفوظ، ومن بينها الجامعة الأمريكية التي حصلت على حقوق نشر العديد من كتب نجيب محفوظ».

وكانت دار الشروق قد تعاقدت مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ على نشر الكتاب الورقي من 2005، وتم تجديد التعاقد فيما بعد مع الورثة، بعد رحيل الأديب الكبير.