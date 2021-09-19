مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية يعلن بدء عروضه الشهرية.. تفاصيل

عاد مركز القبة السماوية العلمي داخل مكتبة الإسكندرية، إلى تنظيم البرنامج الشهري للطلاب والتلاميذ، حيث يعد مكانًا مثاليًّا للاستمتاع بيوم كامل من التعليم الممزوج بالمرح، إضافة إلى أنه بمثابة مؤسسةً تعليميةً مستقلة غير هادفة للربح تسعى إلى زيادة الوعي والفهم والاهتمام العام بالعلم والتكنولوجيا من خلال الأنشطة الترفيهية، بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها ووفقا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد.

مركز القبة السماوية العلمي

أطلق مركز القبة السماوية العلمي أول عروض القبة السماوية في أفريقيا والشرق الأوسط بعنوان «سماء الإسكندرية» عام 2008، وأول فيلم مصمم خصيصًا لعرض القبة السماوية ذي القبة الكاملة «الأساطير الفلكية» بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي عام 2010، وقد فازت مكتبة الإسكندرية بجائزة التحكيم لأفضل تصميم إنسان آلي عام 2008 وبجائزة لجنة التحكيم لأفضل حل عام 2009 في مسابقة فيرست ليجو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل المركز على تحقيق أهدافه من خلال تشجيع الناس على حب العلم والتخيل والابتكار من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة تُقدم ضمن ثلاثة أقسام، كل منها يتناول العلم بطريقة مختلفة وغير تقليدية نسبيًّا بالنسبة للمجتمع المصري.

أنشطة مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية

ويتيح مركز القبة السماوية للأطفال والطلاب برنامجا شهريا يوميا من خلال برامج علمية وتعليمية ومرحة، وذلك يمكنك الاطلاع على كافة أنشطة مركز القبة السماوية العلمي من خلال الرابط التالي :

https://www.bibalex.org/psc/ar/experiencethecenter/planetariumschedule.aspx

ما هو مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية

القبة السماوية عضو في جمعية القباب الفلكية العالمية (IPS)، حيث تعتبر القبة السماوية مرفقًا متقدمًا يستخدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال العرض، وتهدف إلى تأسيس ثقافة علمية في مصر من خلال تقديم عروض علمية مبهرة للجمهور تغطي مجموعة متنوعة من المجالات العلمية التي تناسب مختلف الفئات.

محتويات مركز القبة السماوية العلمي في مكتبة الإسكندرية

ويضم مركز القبة السماوية متحفا تاريخيا العلوم هو متحف دائم يلقي الضوء على الجانب التاريخي من العلم في مصر خلال ثلاث حقب رئيسية: مصر الفرعونية، والإسكندرية في العصر الهلينستي، والعالم العربي والإسلامي.

ويهدف المتحف إلى الاعتراف بدور العلماء الذين ساهموا في إثراء المعرفة العلمية، كما يسعى المتحف إلى إحياء الاكتشافات العلمية والإنجازات الكبيرة لكبار العلماء والمترجمين، والذين لولاهم ما تخطت تلك الكتابات حدود الزمان والمكان إضافة إلى قاعة الاستكشاف.