حسن شاكوش ينتظر «رأفة» نقابة الموسيقيين في التظلم على وقفه عن الغناء

يترقب حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، انعقاد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، للنظر في التظلم الذي تقدم به إلى لجنة التظلمات بالنقابة، جراء قرار «الموسيقيين» بإيقافه عن العمل وسحب تراخيص الغناء، بعد المشادات اللفظية التي وقعت بينه وبين رضا البحراوي، الذي جرت معاقبته بإيقافه لمدة شهرين.

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: إنت مش أصيل

وكان حسن شاكوش، قد دخل في مشادة كلامية مع رضا البحراوي، خلال إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، عقب مطالبة «شاكوش» لفرقة «البحراوي» بالنزول من على خشبة المسرح حتى يصعد هو، الأمر الذي أدى للتشابك اللفظي بينهم، وقيام «شاكوش» بتوجيه إهانات للإيقاعيين عن طريق استخدام مثل شعبي غير لائق، وهو ما رد عليه «البحراوي» أيضًا ووصفه لـ شاكوش، بأنه «مطرب فلاشات».

بعد أزمة حسن شاكوش.. «الموسيقيين» تمنع الغناء بـ«فلاشة»

وتحدث حمو بيكا مؤدي المهرجانات، عن أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، من خلال لقاء تليفزيوني، مؤكدا أن «شاكوش» قد أخطأ في حق «البحراوي» وفرقته، ووصفه بأنه شخص «غير أصيل».

ووجّه حمو بيكا، رسالة لزميله حسن شاكوش: «بص للناس وانت طالع، عشان وانت نازل الناس تسلم عليك»، متابعًا: «أنا أنتجت أغاني حسن شاكوش، وكنت سببا في نجاحه وفي اللي وصله عند الناس».

وبسبب «خناقة» حسن شاكوش ورضا البحراوي، قررت نقابة الموسيقيين، منع الغناء بـ«فلاشة» أو عن طريق «البلاي باك»، وإلزام كل مغني بأن تصاحبه في حفلاته فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين، وبالتالي يصبح حمو بيكا، من أكثر المتضررين من هذا القرار، لاعتماده في حفلاته على الغناء «بلاي باك».