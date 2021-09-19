حمو بيكا: «اتظلمت كتير واللي ظلمني معاه سلطة وأنا معايا ربنا».. فيديو

قال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إنه تعرض لظلم كبير في الفترة الماضية، «اتظلمت كتير، لما ربنا يرزقني ويجي شخص يشيل اللقمة اللي ربنا بعتهالي، وأنا مش لوحدي وفاتح بيوت ناس كتير ورا مني بتاكل عيش».

وأضاف في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامجها «الترابيزة»: «هو معاه سلطة وبيتحكم فيا لكن أنا معايا أقوى من السلطة، أنا معايا ربنا، بيجوا عليا وعلى لقمة عيشي، بلدنا فيها حرية وتعبير عن الرأي، وأنا بعبر عن رأيي بالغنا، أنت مش حاببني مش حابب تسمعني ده رأيك أنت بس، أنا ليا جمهوري، وملايين بيسمعوني».

وتابع «إزاي أنا راكب عربيه ولابس ذهب، ربنا له حكمة في كده، ده شرك من ربنا أنت بتمنع لقمتي، فكرة أنه يقدر يشيل لقمتي، النملة في جحرها بتأكل وتشرب والقطة بتأكل في جحرها».

وأعلن حمو بيكا خلال لقائه عن ندمه في بداياته بعمل مهرجانات تحمل ألفاظا خارجة وقائلا: «بعترف أني غنيت كلام خارج وبنصح أي حد ميغنيش الكلام ده».

مسرحية شمسية وأربع كراسي

يذكر أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، شارك مؤخرا في أولى تجاربه التمثيلية من خلال مشاركته فى مسرحية «شمسية وأربع كراسي» والتى يشارك فيها بجانب أشرف عبد الباقي وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن وميريهان حسين وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مجدى الهوارى.

وقد لاقي الفنان أشرف عبدالباقي هجوما شديدا بعد إعلانه انضمام مطرب المهرجانات حمو بيكا للعرض المسرحي «شمسية وأربع كراسي»، والذي تم عرضه في الساحل الشمالي.