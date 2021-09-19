من دبلة الخطوبة إلى قسم الشرطة.. تفاصيل التحقيق مع والدي أصغر عروسين بالحوامدية

سرادق كبير أمام منازل عائلة أبو وافية في قرية أم خنان بالحوامدية؛ لحفل خطبة ذلك أمر عادي وطبيعي، لكن الخارج عن المنطق بل والقانون أيضًا أن العروسين طفلين عمرهما 12 سنة للعريس و11 سنة للعروس، لتضج مواقع التواصل بصور أصغر عروسين، بحالة كبيرة من السخرية، وبعد ساعات من تداول تلك الصور ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على والدي العروسين «الطفلين».

دبلة الخطوبة بـ 2000 جنيه

«إحنا بنعمل خطوبة بس ومش هنعمل فرح إلا بعد السن القانونية المحددة للزواج».. تلك الكلمات كانت عبارة عن تبرير من قبل أسرتي أصغر عروسين أو الطفلين في الحوامدية، مشيرين إلى أن تنظيم هذا الحفل من أجل الخطبة فقط خاصة وأن العروسين من عائلة واحدة، واشتريا دبلة الخطبة من محل مشغولات ذهبية في القرية بقرابة 2000 جنيه، وقاما بعمل الحفل في الشارع حتى يعم الفرحة على جميع أفراد العائلة.

تعهد والدي أصغر عروسين في الحوامدية.. الزواج في السن القانونية

وتعهد والدي أصغر عروسين في الحوامدية أمام الشرطة بعدم إجراء الزواج إلا في السن القانونية للعروسين وهي 18 سنة، قائلين: في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة إن الواقعة ليست زواج قاصرات؛ لأنها مجرد خطبة وربما لم تكتمل بحسب توافق الأسرتين في المستقبل وهذه مرحلة لا يمكن التكهن بها، مؤكدين أنه في حالة سير الأمور بشكل طبيعي بين العروسين فإن الزواج سيكون في السن القانونية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، صور أصغر عروسين في الجيزة بحالة من السخرية والغضب من قبل البعض الذين طالبوا بالقبض على والدي العروسين، وحبسهما لأنهما يرتكبان جريمة بحق الطفلين، بينما تناول آخرون الموضوع بحالة من السخرية سواء من العريس أو العروس.