مصدر أمني: نفحص فيديو خطوبة طفلين في عين شمس

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية تفحص فيديو متداول لحفل خطوبة طفلين في المرحلة الابتدائية، بمنطقة عين شمس، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أسرتي الطفلين في حالة ثبوت صحة الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديوهات لحفل خطوبة فتاة في الصف الثالث الابتدائي، لطفل في الصف الرابع الابتدائي، وقال نشطاء مواقع التواصل إن الفيديوهات جرى التقاطها لحفل الخطوبة في منطقة مساكن عين شمس.

ويظهر في الفيديوهات طفل وطفلة عمرهما حوالي 10 سنوات، يحتفلان بخطوبتهما وسط عشرات المدعوين، وأغلبهم أطفال من أصدقاء الطفلين.