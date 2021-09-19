خبير: ميكنة المنظومة الجمركية تقلل زمن الإفراج الجمركي وتخفض التكلفة

قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية والتخطيط، إن ميكنة المنظومة الجمركية ستساهم بشكل كبير في تغير منظومة الجمارك وتسهل على المستوردين.

وأضاف غراب في تصريحات صحفية، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يساهم خفض زمن الإفراج الجمركي في الوصول للمعدلات العالمية ما يؤدي لتيسير الإجراءات على المستوردين، وبالتالي يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات.

خفض زمن الإفراج الجمركي يحسن تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية

وأشار إلى أن خفض زمن الإفراج الجمركي يساهم في تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.

وأوضح غراب، أن تطوير المنظومة الجمركية تكنولوجيا والتي تتمثل في تنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمي المتمثل في نظام النافذة الواحدة، إضافة لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، والذي يطبق حاليا للقضاء على المستورد مجهول الهوية أو الكاحول والقضاء على التهريب والممارسات الضارة بالتجارة الدولية، فهذا كله يساهم في أن جعل الموانئ بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين.

ربط جميع الموانئ إلكترونيا عبر منصة واحدة

ولفت غراب، إلى أن ربط جميع الموانئ إلكترونيا عبر منصة واحدة بدلا من أن كان كل ميناء يعمل بنظام مختلف، إضافة إلى النافذة الواحدة بالجمارك والتي توفر قاعدة بيانات موحدة لكل الإجراءات الجمركية، فهذا بلا شك يقلل من زمن الإفراج الجمركي والقضاء على الروتين ويقلل تكلفة الإنتاج، وتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.

هذا بالإضافة إلى إنشاء وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك تتلقى شكاوى المجتمع التجاري والصناعي التي قد تواجههم لسرعة حلها، موضحًا أن هذا كله يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.