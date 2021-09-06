المالية: تقليل زمن الإفراج الجمركي للتيسير على المواطنين ودعم الاستيراد

قال أحمد الشريف، نائب وزير المالية، إن الوزارة تتبعت فكرة ملتقى «مجتمعي تك»، وشاركت فيه لتسهيل حصول المواطنين على خدمات، مضيفًا أن وزارة المالية، تتبع أفضل الوسائل الحديثة في هذا الشأن.

وأشار «الشريف» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لإطلاق ملتقى «مجتمعي تك»، إن وزارة المالية تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، تيسيرا على المواطنين، ودعم حركة الاستيراد والتصدير، مضيفا أن الوزارة بدأت تنفيذ نظام الفاتورة الإلكترونية، لرصد حركة التجارة كاملة، لوضع عدل اجتماعي بين دافعي الضرائب والمتقاعسين عن دفع الضرائب.

التعاون بين أجهزة الدولة في مجال الرقمنة

وكشف «الشريف»، أن درجة التعاون بين أجهزة الدولة في مجال الرقمنة تشهد أعلى مستوياتها، مضيفًا أنه يجري العمل يوميا، لتتبع كل التفاصيل لحل المشاكل والمساهمة في سرعة الإنجاز.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لانطلاق الدورة الأولى من ملتقى «مجتمعي. تك» بدار الأوبرا المصرية، اليوم، برعاية وزارات الاتصالات والمالية والثقافة والبيئة والتضامن، وبشراكة استراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة للهجرة والأمم المتحدة للتطوع، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

التكنولوجيا لخدمة المجتمع

يذكر أن الملتقى يشهد صدور «إعلان القاهرة» تحت عنوان «التكنولوجيا لخدمة المجتمع»، الذي سيضم توصيات الجلسات الحوارية، ونقاشات الخبراء، والبالغ عددهم أكثر من 80 متحدثا من قيادات الدولة والمنظمات الأممية والشركات العالمية والخبراء الدوليين، ليتم تحويلها إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ وتساهم في زيادة تفعيل وتوطين التكنولوجيا المطورة بأيدي شبابنا نحو مجتمع أكثر إنتاجية وفعالية ورفاهية لكل فئاته وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بالصورة المثلي طبقاً لرؤية مصر 2030.

ويشهد الملتقى أيضا، إعلان الفائزين بجائزة «امتياز»، الجائزة العربية للتكنولوجيا لخدمة المجتمع، على مستوي العالم العربي، وهي جائزة سنوية لتحديد أفضل الممارسات التكنولوجية لخدمة المجتمع كمؤسسات أو مشروعات أو مديري المسئولية المجتمعية، وتسليط الضوء على تلك النماذج الناجحة.