«اللوم» عقوبة أستاذ بجامعة المنوفية ذكر «القاضية ممكن» بامتحان الهندسة

كشفت مصادر مسؤولة بجامعة المنوفية، أن التحقيقات الخاصة بواقعة الأستاذ الجامعي صاحب سؤال «القاضية ممكن»، في إشارة إلى هدف النادي الأهلي في مرمى الزمالك بنهائي أفريقيا قبل الماضي، في امتحان قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنوفية، انتهت بتوجيه اللوم له.

أول تعليق من الدكتور صاحب سؤال «القاضية ممكن»

من جانبه، أكد الدكتور هشام حسان صاحب واقعة سؤال «القاضية ممكن»، أنه نما إلى علمه أنه تم توجيه اللوم له في الواقعة التي أثارت غضب بعض مشجعي نادي الزمالك وطالبوا بتحويل الواقعة للتحقيق، مشددا علي أنه لم يتم إخطاره بالعقوبة بشكل رسمي من قبل الكلية أو الجامعة حتى الآن.

وأضاف صاحب سؤال «القاضية ممكن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يكن كل التقدير والاحترام لجمهور نادي الزمالك، وأنه لم يقصد توجيه الإهانة لهم بأي شكل من الأشكال، كما شدد أنه يكن كل التقدير والاحترام لجامعة المنوفية، وأنه متقبل لكل قرارات جهات التحقيق في الواقعة، حتي لو زادت عن توجيه اللوم.

إحالة الأستاذ الجامعي إلى التحقيق

وقرر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، في وقت سابق، إحالة الدكتور هشام حسن إلى التحقيق، بعد هجوم جماهير الزمالك عليه بسبب سؤال ذكر فيه عبارة «القاضية ممكن» في إشارة لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي أفريقيا قبل الماضي، وتسبب السؤال في إثارة حالة من الغضب بين الجماهير.