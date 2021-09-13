انخفاض كبير في نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2021، وذلك عقب الانتهاء من نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، وتعد كلية الإعلام جامعة المنوفية من كليات الحديثة المنضمة لكليات الإعلام الحكومية في مصر وضمن قائمة الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي والأدبي، إضافة إلى الشهادات الأزهرية والعربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة.

ترصد «الوطن» نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2021

وجاء الحد الأدنى ل نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2021، عند 336 درجة أي ما يعادل 81.9%، وحسب ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشهدت نتيجة التنسيق للعام الحالي انخفاضا كبيرا في نسبة التنسيق وذلك نتيجة لانخفاض مجاميع الثانوية العامة.

أقسام كلية الإعلام جامعة المنوفية

وتضم كلية الإعلام جامعة المنوفية 3 أقسام مختلفة، إضافة إلى وجود بعض المعامل والاستديوهات التي تساعد الطلاب على التدريب وتأهليهم وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلية.

- قسم الاتصال التسويقي المتكامل.

- قسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية.

- قسم الإذاعة والتليفزيون.

المعامل والوحدات الخدمية في كلية الإعلام جامعة المنوفية

- استوديو الإذاعة التليفزيون.

- معامل الجرافيك.

- معامل الصوتيات.

الأوراق المطلوبة عند التقديم لكلية الإعلام جامعة المنوفية

بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي تمّ ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة للتقديم، وهي كالتالي:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد لكلية الإعلام جامعة المنوفية

حددت إدارة كلية الإعلام جامعة المنوفية مصروفات العام الدراسي الجديد2021، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من قبل المجلس الأعلى للجامعات لطلاب الثانوية العامة.

وجاءت المصروفات كالتالي:-

- يمكن للطالب سداد 450 جنيهًا نقدًا في إدارة شئون الكلية عند التقديم الأوراق.

- السداد عن طريق شبكات الشركات التحصيل «فوري، أمان، ضمان».

- السداد بتطبيقات المحمول للسداد الإلكتروني التي يمكن شحنها بأي بطاقة فيزا.