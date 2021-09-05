يستعد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، وإعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة، ومنها الكشف عن نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2021- 2022، إضافة إلى الإعلان والكشف عن الحدود الدنيا لباقي الكليات للمرحلة الثانية والأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة وموعد انطلاقها.

نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2021 خلال أيام

وعن نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2021، قالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، حيث يترقب مئات الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات العلوم الصحية الـ5 الموجودة بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، بجامعة بني سويف والمنوفية ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وبدر و6 أكتوبر، نتيجة التنسيق للالتحاق بها.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية يتم وفقا لأعداد المتقدمين

وأضافت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2021، سيكون وفقا لأعداد الطلاب المتقدمين للكلية، على أن يتم اختيار أعلى الطلاب مجموعا وفقا للأعداد المقررة لكل كلية.

وأوضح أنّ أعداد المقبولين بكل كلية يتراوح بين 300 إلى 500 طالب في الخمس كليات الموزعة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة، بخلاف الكليات الموجودة في الجامعات الأهلية الجديدة، والتي جرى افتتاحها وإتاحتها أمام الطلاب للتقدم إليها العام الدراسي الجديد 2021-2022، ويواصل الطلاب تنسيق القبول بالجامعات من خلال معامل التنسيق الإلكتروني، مع التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.