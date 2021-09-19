بدء مراسم تشييع جنازة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة

بدأت مراسم تشييع جنازة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بحضور خلفه عبدالمجيد تبون، وشخصيات جزائرية أخرى، حيث يوارى جثمانه الثرى في مقبرة العالية بالعاصمة.

وكان الرئيس الراحل الأطول حكما للجزائر، حيث تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية لمدة 20 سنة، بين العام 1999 حتى 2019.

وولد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، في 2 مارس 1937 بمدينة وجدة المغربية، والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري في عام 1956 وهو في 19 من عمره.

وتولى وهو في عامه الـ25، منصب وزير الرياضة والشباب والسياحة لأول حكومة جزائرية مستقلة، بعقد العشرية السوداء، وفي نفس العام، عين وزيرا للشؤون الخارجية. وتولى الرئيس الراحل الحكم سنة 1999، بعد استقالة الرئيس الأسبق اليامين زروال، وقدّم بوتفليقة استقالته يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، مستجيبا لمطالب الحراك الشعبي.

وقرر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة عبدالعزيز بوتفليقة.