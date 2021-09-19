«التضامن» تستضيف وفدا من متسابقات «ميس ايليجانت» (صور)

استضاف برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، وفدًا من متسابقات «ميس ايليجانت» مكون من 4 فتيات (الوصيفة الأولى والثانية والثالثة)، ومسئول المسابقة محمود نجاح، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية.

إنقاذ 5705 طفلا بلا مأوى

وشرح فريق أطفال بلامأوى البرنامج التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجهوده في إنقاذ الأطفال والكبار بلامأوى، إذ أنقذ البرنامج 5705 طفلا سواء دمج أسري أودمج داخل مؤسسة، كما اطلع الوفد على مكونات البرنامج وآليات إنقاذ الأطفال والكبار، وقاعدة البيانات الخاصة بالأطفال بلامأوى.

وجرى اصطحاب الوفد لزيارة دار فتيات العجوزة، والتي طورها برنامج حماية الاطفال بلامأوى وافتتحتها بعد تطويرها حرم رئيس الجمهورية في أغسطس 2018

جولة مؤسس المسابقة داخل دار فتيات العجوزة

وأكد محمود نجاح، مؤسس المسابقة، أنه جرى زيارة دار رعاية الفتيات بالعجوزة إذ تتلقى الفتيات التدريب على حرف يدوية مثل الكورشيه والفخار والخياطة والخزف وغيرها من الأعمال اليدوية والفنية، لافتًا إلى وجود معرض لهذه المنتجات بأسعار رخيصة وجودة عالية.

وأوضح «نجاح» أن هذه الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تحتفظ بهؤلاء الفتيات مدى الحياة، وهناك جودة ورعاية داخل هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن البرنامج له دور كبير في تقديم الدعم للأطفال والكبار بلامأوى.

وقدم «نجاح» الشكر لوزير التضامن نيفين القباج على ماتفعله تجاه الفئات الأولى بالرعاية سواء الأطفال أو الكبار بلامأوى.