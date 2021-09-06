في نقاط.. تعرف على إنجازات صندوق «تحيا مصر» وطرق التبرع

إنجازات عدة قام بها صندوق تحيا مصر، شهد لها القاصي والداني في الآونة الأخيرة ظهرت جليا في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت بالأمس تحت عنوان «أبواب الخير» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تحدث فيها عن صندوق تحيا مصر وإنجازاته التي حققها منذ نشأته، ترصد «الوطن» في السطور القادمة أبرز إنجازات الصندوق، إضافة إلى طرق التبرع للصندوق.

مبادرات الرعاية الصحية لصندوق تحيا مصر

ومن بين المبادرات التي تبناها صندوق تحيا مصر، الرعاية الصحية ومنها علاج مرضي الضمور العضلي للأطفال، وعمل علي الجانب العمراني وأنشأ برنامج التنمية العمرانية، الذي يشارك في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء مدن بديلة منها مدينة بشائر الخير بالإسكندرية، ومدينة الأسمارت بالقاهرة.

صندوق تحيا مصر والدعم الاجتماعي

كما اهتم صندوق تحيا مصر بالدعم الاجتماعي، حيث نفذ مبادرة حماية الأطفال -بلا مأوي- ومصر بلا غارمين، وغيرهم من 3 برامج أخرى تخص التعليم الذي يشغل عدد كبير من المواطنين، والكوارث والأزمات التي تقع فجأه على المجتمع، كما كان له دور في عملية التمكين الاقتصادي.

تطور صندوق تحيا مصر

وشهد الصندوق تطورًا خلال الـ7سنوات الماضية، عبر خبرات متراكمة اكتسبها من خلال تنفيذ العديد من المبادرات في مختلف المجالات، وهو ما أهله للحصول على 6 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم، ليصبح مصدر الهام للعديد من المهتمين بشأن الانسانيه والعمل الخيري.

طرق التبرع لصندوق تحيا مصر

أما عن طرق التبرع لصندوق تحيا مصر، لاسيما بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى زيادة موارده، فتتيح الدولة لمواطنيها داخل وخارج مصر العديد من الطرق للتبرع إلى صندوق تحيا مصر، الذي يسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد الدولة والتغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ودعم العدالة الاجتماعية.

ومن طرق التبرع:

1- الحساب البنكي: 0370372.

2- رساله نصية تكلفتها جنيهاً علي رقم 1333 من الهاتف المحمول أو التليفون الأرضي.

3 - رساله نصية بـ5 جنيهات على رقم 37037 من الهاتف المحمول.

4- المساهمة من خلال البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني.