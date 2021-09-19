سماح أنور لـ«الوطن»: شمول الفنانين ببرنامج الحماية التأمينية «حلم» تحقق

علقت الفنانة سماح أنور على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجيه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الثلاثة المهن التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية، ضد المخاطر مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

سماح أنور: مهنة التمثيل تنطبق تحت المهن الحرة

وقالت الفنانة سماح أنور في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مهنة التمثيل تنطبق تحت المهن الحرة، وأصحاب المهن الحرة تحتاج مثل هذه القرارت لكي تضمن لهم الحقوق والموارد بعد التعاقد، موضحة أن النقابة تحاول جهدًا في توفير الموارد للفنانين، وكانت تبحث دائمًا عن علاج الفنانين وتوفير بعض الأماكن لهم.

وأضافت:«ننتظر هذا القرار منذ وقت طويل، وشيء مهم أن يتخذ هذا القرار من الرئيس، لأنه سيطبق على الجميع وسيأخذ محل الاهتمام من الجميع» موجه الشكر للرئيس السيسي.

الرئيس السيسي يوجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين

جاء ذلك القرار خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة «منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».

واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي، ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.